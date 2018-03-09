Hurda hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi

Alınan bilgiye göre, önceki gün Ayrancılar Mahallesi’nde gece geç saatlerde 2 kişi hurda dükkanına girerek yaklaşık 150 kilogram bakır ve kablo çaldı. Şahıslar, çaldıkları malzemeleri motosiklete yükleyip kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkana gelen işletme sahibi soyulduğunu fark etti. Durum ilçe jandarma komutanlığına bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlatırken, güvenlik kameralarından tespit edilen şahıslara baskın düzenlendi. Karı koca oldukları öğrenilen B.A. ile R.K. yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra Torbalı Adliyesine sevk edilen şahıslar, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Amede Alpagüt

