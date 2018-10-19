Hurda traktörün yanında ölü bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10582 Sokak'ta bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir bisiklet tamircisinde çalıştığı öğrenilen İsmail Atmaca, esnaf arkadaşları tarafından kaldırım üzerinde bulunan hurda traktörün yanında hareketsiz bulundu. Esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından İsmail Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İsmail Atmaca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İsmail Atmaca'nın neden hayatını kaybettiği yapılan otopsi sonrası netlik kazanacak.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Mustafa Beşer