Hurdacı deposunda şüpheli ölüm

Gaziemir ilçesinde hurdacı deposunda yaşlı bir erkek cesedi bulundu.

Gaziemir'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 63 yaşındaki Nevzat Uzunkız, edinilen bilgiye göre gece saatlerinde çalıştığı hurdacı deposunda fenalaşarak yere yığıldı. Sabah saatlerinde iş için gelen arkadaşları, yaşlı adamı yerde hareketsiz bir şekilde görünce durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uzunkız'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis ekipleri, yaşlı adamın bulunduğu yerde incelemeler yaptı. Uzunkız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Uzunkız'ın ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi

