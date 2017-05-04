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Hurdacıdan bisiklet aldı, motosiklet ustası oldu

Ağrı’da küçük yaşlarda hurdacıdan aldığı bisiklet sevgisi nedeniyle Ali Tekaltı adlı vatandaş hayalini kurduğu motosiklet ustalığı mesleğini iş yeri açarak 13 yıldır sürdürüyor.

Hurdacıdan bisiklet aldı, motosiklet ustası oldu

04 Mayıs 2017 09:34

Ağrı’da Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Ali Tekaltı (33), 13 yıldır motosiklet ustalığı mesleğini severek devam ettiriyor. Küçükken mahallede bir hurdacıdan eski bir bisiklet alan Tekaltı, aldığı bisikleti çok sevdiğini ve günlerce uyuyamadığını söyledi. Bisikleti çok sevdiğini ve yıllarca bisiklet sürdükten sonra aynı hurdacıdan motosiklet alıp yıllarca kullandığını belirtti. Eskiden motosiklet almanın kolay olmadığını ve arkadaşlarının çoğu zaman kendisinden motosikletini satmasını istediklerini dile getiren Tekaltı, ancak motosikleti hiçbir zaman satmadığını ve bu mesleğe başlamasının nedenini motosiklet sevgisinden geldiğini ifade etti.

Motosiklet işinin bir tutku ve aşk olduğunu kaydeden Tekaltı, “Annem bisikletim yüzünden bana çok kızardı, çoğu zaman bisikletimi odama götürürdüm. Gece uyanıp kontrol ederdim, acaba bisikletimi götürdüler mi? götürmediler mi? Çok sayıda marka olan motosiklet kullandım. Benim için unutulmaz anlardı. Ama hurdacıdan aldığım bisiklet benim için çok özeldi. Bu mesleğe başlamamın ve 13 yıldır devam ettirmemin tek nedeni bisiklet sevgimdir. Okula giderken aklım bisikletim de kalırdı ve ben dersten kaçıp gider evde odama bakıyordum, bisikletim orda mı değil mi diye. Bisikletim benim için çok değerliydi” dedi.

Okul çıkışları ve hafta sonları motosiklet tamircileri yanında çalıştığını aktaran Tekaltı, “Bir işi severek yaptığın zaman oluyormuş. Bende bisiklet olduğu zamanlar kimsede bulunmuyordu. Bisikletimi kullandıktan sonra mahallede motosikletçi bir ağabeyimiz vardı. Gidip rica ettim, çok hevesliyim yanında çalışabilir miyim dedim, oda tamam gel çalış dedi. Okul günleri ders çıkışlarında gider çalışırdım. Hafta sonu zaten hep çalışıyordum.

Ekmeğimi bugüne kadar motoisiklet işinden çıkardım. Ağrı küçük bir yer, zaten kış memleketi, bizim işlerde sezonluktur. Havalar soğuk olduğu için sadece 6 ay çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kimseye muhtaç olmadan kendi işlerini severek yaptıklarını söyleyen Tekaltı, “Allaha şükür kimseye muhtaç olmadan işimizi yapıyoruz. Aynı zamanda kendi işimizi yapıyoruz. Sabah saat 07.00’de iş yerimizi açıyoruz akşam 20.00 gibi kapatıyoruz.

Hafta sonları zaten hep çalışıyoruz. Yolda kalan motosikletçiler oluyor, lastikleri patlıyor bizde gidip tamir ediyoruz. Kesinlikle işimi çok severek yapıyorum. Zaten işini severek yapmazsan kesinlikle olmaz. Bir işi severek yapacaksın. Bizim işte en önemli unsur sabırdır. Motor bozulduğu zaman yapamadığında pes etmeyeceksin, yapıncaya kadar uğraşacaksın. Zaten motor’u yapanda bizim gibi biridir. 6 yıl önce tamir ettiğimiz farklı motorlar vardı. Uzun yol yapamazdı, yorulurdu ve gitmezdi. Daha sonra 4 zamanlı dediğimiz motorlar çıktı. İstediğin yola gidebiliyorsun ve yedek parçası oldukça faza bulunuyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Genç
 


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