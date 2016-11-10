Kula’da geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Kadir Yaman, satın alarak topladığı hurdaların arasında yüklü miktarda para buldu. İnsanlık örneği gösteren Yaman, bulduğu parayı Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Zabıta ekiplerinin daha sonra yürüttüğü titiz çalışma sonucu paranın sahibi bulunarak tutanakla teslim edildi.

Film hikayesini aratmayan araştırmada; Kula’da yaşayan Hanım Demirer isimli yaşlı kadının paralarını sakladığı eşyayı hurdacı Kadir Yaman’a satarak kaybettiği öğrenildi. Kayıp paranın miktarını ve sattığı hurda eşyaların cinsini kanıtlayan Hanım Demirer ve oğlu Fatih Demirer, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu tarafından yapılan tutanakla parayı teslim aldı.

“İNSANLIK VAZİFEMİ YAPTIM"

Geçimini hurdacılıkla sağlayan ve aylık kazancının yaklaşık 2-3 katını hurdaların arasında bulan Kadir Yaman, parayı fark ettiğinde tereddüt etmeden Kula Belediyesi’ne getirdiğini belirtti. Paranın sahibine ulaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Yaman, "Her gün onlarca evden hurda eşya satın alıyorum. Hurdaları ayırırken bir eşyanın içinde para olduğunu fark ederek sahibinin acil ihtiyacı olabilir diye hemen Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürdüm. Sahibine ulaştığı için çok mutluyum. Allah hakkımız olmayan, alın teriyle kazanmadığımız parayı bize nasip etmesin" diye konuştu.

“İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Kaybettiği parasının bulunup, kendisine teslim edilmesinden dolayı oldukça mutlu olan Hanım Demirer, Kadir Yaman’a göstermiş olduğu dürüstlüğünden ötürü teşekkür etti. Hanım Demirer’in oğlu Fatih Demirer ise şunları söyledi:

"Bugün insanlığın ölmediğini gördük. Bu devirde böyle insan bulmak çok zordur. Annem, yaşlılığın verdiği unutkanlıkla para sakladığı eşyayı hurda diye Kadir kardeşimize satmış. Zabıta ekiplerimiz gelip araştırmasa, belki bizim bu durumdan hiç haberimiz olmayacaktı. Parayı bulan temiz yürekli Kadir kardeşimize ve Zabıta ekiplerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.”

PARANIN SAHİBİ BİR GÜNDE BULUNDU

Bu tür davranışların toplumda örnek teşkil etmesi gerektiğini söyleyen Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, “Bir miktar para, Kadir Yaman tarafından bize getirilerek teslim edildi. Gerekli bilgileri aldıktan sonra titiz bir çalışmayla paranın tam rakamını teyit ederek, bir gün gibi kısa bir sürede paranın sahibini bulduk. Parayı bulan Kadir Yaman’ı da davet ederek parayı, Hanım Demirer ile oğlu Fatih Demirer’e tutanakla teslim ettik. Bu güzel davranışından dolayı Kadir kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.