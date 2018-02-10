Hurdalıkta patlama: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Modern Sanayi 8035. Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta bulunan parfüm şişeleri patladı. Patlama sonrasında ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan patlamaya kısa sürede müdahale etti.

Patlama sonrasında yaralanan bir kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Remzi Şimşek

