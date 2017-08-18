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Hurdaya ayrılan araçların MTV borcu siliniyor

Kula’da vergi borcu olan hurda araçların borçlarının silinmesi için araç sahiplerinin başvurularını yapması istendi.

Hurdaya ayrılan araçların MTV borcu siliniyor

18 Ağustos 2017 11:11

 Mayıs ayında TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yapan Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, “Resmi Gazete’de yayınlanan hurda araçlarla ilgili düzenleme 1997 model ve altı olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi araca ait borçları, cezalarının hepsi hurdalıklara teslim edildiğinde silinecek. 2005’e kadar olanlarda da eğer kullanılmaz durumda ise tespit edildiğinde ispatlanması halinde vatandaşın bu araçlardan kaynaklı borçlara ilişkin de süre verildi. Borçların da 4’te 1’ini ödemek kaydıyla 2018’e kadar süresi var. Bunlarda hurdaya çıkartabilecekler araçlarını ve borçlarından da kurtulacaklar. Buna göre; 20 yaşından büyük araçların vergi borçları silinecek. Düzenlemeye göre hurdaya çıkarılması kararlaştırılan 20 yaşını geçmiş araçların vergi borçları affedilecek. Yeni düzenlemeyle; 1997 model veya daha eski olan motorlu taşıtlarını yasa uygulanmaya başladıktan sonra 31 Aralık 2018’e kadar hurdaya ayrılmış araçların vergi cezaları ve 2016 yılının son gününe kadar verilen idari para cezaları affedilecek." dedi. 

Hasan Yiğen
 


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