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Hurdaya dönen aracın başında dakikalarca bekledi

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından yara almadan kurtulan şahıs hurdaya dönen aracın başında dakikalarca bekledi.

Hurdaya dönen aracın başında dakikalarca bekledi

22 Ağustos 2017 19:32

Kaza saat 16.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Ceylan yönetimindeki 06 FTP 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Oğuzhan Okutulmuş yönetimindeki 69 AP 888 plakalı araca çarparak takla attı.

Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü Ceylan yara almadan atlatırken, diğer sürücü Okutulmuş 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Semih Dar'ın hurdaya dönen aracın başında dakikalarca düşünmesi dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

Etiketler: kaza, Sivas


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