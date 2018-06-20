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Hurdaya dönen araçlardan 3 yaralı çıktı

Bodrum’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen araçlardan 3 yaralı çıktı

20 Haziran 2018 21:03

Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyreden iki otomobil, Dereköy Kavşağı’na yaklaşırken virajı döndükleri sırada çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücülerinin kontrolünü kaybettiği otomobiller, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Hurdaya dönen otomobillerdeki Okan Kent, Cemal Taş ve Necla Aybal yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Okan Kent, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cemal Taş ve Necla Aybal’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Okan Kent’in durumunun ise ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. 

Eren Ayhan
 

 

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