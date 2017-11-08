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Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı!

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mısır yüklü kamyon 4 metrelik şarampole devrildi. Hurdaya dönen kamyondan sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı!

08 Kasım 2017 23:32

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine mısır taşımacılığı yapan M.T. (48) idaresindeki 68 KF 250 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metrelik şarampole devrildi. Kamyonda yüklü mısırlar karayoluna ve şarampole dökülürken, sürücü hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri her ihtimale karşı sürücüyü ambulansta kontrolden geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Can
 

 

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