Kaza saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zekeriya Y. yönetimindeki 42 EFK 85 otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan araçta bulunan sürücü Zekeriya Y. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla şehir merkezinde bulunan farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer