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HÜRKUŞ-B ilk uçuş testini gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), bu yıl ortasında Hava Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B’nin ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ-B ilk uçuş testini gerçekleştirdi

30 Ocak 2018 09:06

Daha stabil ve çok daha kapsamlı bir şekilde üretilen HÜRKUŞ-B’nin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi bir çok önemli test uygulanacak. Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından ise Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

İlk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren HÜRKUŞ-B hakkında konuşan TAI Genel Müdürü Doç Dr. Temel Kotil, sivil alanda kullanılması için yapılan HÜRKUŞ-A’nın ardından HÜRKUŞ-B’nin özellik ve dinamiklerinin yenilendiğini söyledi. Kotil, "HÜRKUŞ-B HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı” dedi. Testin başarıyla gerçekleşmesinin ardından uçağın test aşamaları devam edecek. HÜRKUŞ-B için motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok test uygulanacak.

HÜRKUŞ-B sınıfının en iyisi olarak gösterilirken, kokpiti başta olmak üzere fırlatma koltuğunun, oksijen destek, iniş takımlarının ağırlık dayanıklılıkları gibi tüm sistemlerin bir jet kokpiti gibi tasarlandığı açıklandı. 

Etiketler: Hürkuş

 

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