Diğer
Kategoriler

Hürkuş’tan sonra ’Doğan’ havalanacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yapılan ’Doğan’ isimli 2 kişilik genel havacılık uçağı projesinde hedef seri üretim.

Hürkuştan sonra Doğan havalanacak

17 Kasım 2016 16:48

OMÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UZAYTEM) çalışmaları kapsamında, ’Doğan’ adı verilen iki kişilik genel havacılık uçağı projesi çalışmalarının yarısı tamamlandı. Proje sorumlusu OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol, Doğan’ın, Hürkuş’tan sonra yüzde 100 yerli özgün tasarıma sahip ikinci uçak olduğunu belirtti.

"GÖVDE KANATLARININ BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI"

OMÜ’nün havacılık konusunda büyük bir alt yapı çalışması başlattığını söyleyen Cevat Sunol, “Bunun meyvelerini çok kısa zamanda toplamaya başladık. Tasarlayan, üreten, geliştiren bir üniversite olmak adına 2013 yılının sonunda buradaki kompozit hava aracı üretim merkezini kurduk. İlk olarak burada insansız hava aracı yaptık. Buradaki başarımız bizi motive etti. Üniversitemiz de havacılık konusunun üzerine daha fazla eğildi. Şu an prototip çalışmalarını yürüttüğümüz Doğan isimli iki kişilik genel havacılık uçağı projemiz başlatıldı. Buradaki amacımız Türkiye’nin özgün genel havacılık uçağını tasarlayıp üretmek. 2014 yılında tasarım çalışmaları başladı. 2015 yılından itibaren imalat çalışmalarına başladık. Kalıp ve parça üretimlerini gerçekleştiriyoruz şu anda. Gövde ve kanatların büyük bir kısmı tamamlandı. Bundan sonra parçaların montajı ve testlere devam edeceğiz. Proje kapsamında hem sanayi işbirlikleri kuruyoruz hem de sivil havacılık genel müdürlüğü ile sertifikasyon açısından koordineli bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte buranın yetkilendirilmesi için bir çalışma başlatmayı planlıyoruz. Uçak tasarımı ve üretimi konusunda buranın yetkilendirilmesi için çalışmaları başlatacağız. Bu proje sadece bir prototip üretimini amaçlamıyor. Bu proje etkin bir sanayi işbirliğiyle seri imalatı da hedefliyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitim başlangıç uçağı için olsun, sportif amaçlı uçak olsun iyi bir proje olacak. Her şeyden öte bu proje ile güzel bir bilgi birikimi kazandık. Bunun için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özgün insanlı uçak tasarımı olarak son dönemi gözetirsek Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ’dan sonra ikinci özgün tasarım diyebiliriz. Yüzde 100 yerli özgün tasarıma sahip Hürkuş var. Ardından da benim bildiğim kadarıyla ’Doğan’ projesi özgünlük bakımından ikinci sırada" dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!