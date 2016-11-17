OMÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UZAYTEM) çalışmaları kapsamında, ’Doğan’ adı verilen iki kişilik genel havacılık uçağı projesi çalışmalarının yarısı tamamlandı. Proje sorumlusu OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol, Doğan’ın, Hürkuş’tan sonra yüzde 100 yerli özgün tasarıma sahip ikinci uçak olduğunu belirtti.

"GÖVDE KANATLARININ BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI"

OMÜ’nün havacılık konusunda büyük bir alt yapı çalışması başlattığını söyleyen Cevat Sunol, “Bunun meyvelerini çok kısa zamanda toplamaya başladık. Tasarlayan, üreten, geliştiren bir üniversite olmak adına 2013 yılının sonunda buradaki kompozit hava aracı üretim merkezini kurduk. İlk olarak burada insansız hava aracı yaptık. Buradaki başarımız bizi motive etti. Üniversitemiz de havacılık konusunun üzerine daha fazla eğildi. Şu an prototip çalışmalarını yürüttüğümüz Doğan isimli iki kişilik genel havacılık uçağı projemiz başlatıldı. Buradaki amacımız Türkiye’nin özgün genel havacılık uçağını tasarlayıp üretmek. 2014 yılında tasarım çalışmaları başladı. 2015 yılından itibaren imalat çalışmalarına başladık. Kalıp ve parça üretimlerini gerçekleştiriyoruz şu anda. Gövde ve kanatların büyük bir kısmı tamamlandı. Bundan sonra parçaların montajı ve testlere devam edeceğiz. Proje kapsamında hem sanayi işbirlikleri kuruyoruz hem de sivil havacılık genel müdürlüğü ile sertifikasyon açısından koordineli bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte buranın yetkilendirilmesi için bir çalışma başlatmayı planlıyoruz. Uçak tasarımı ve üretimi konusunda buranın yetkilendirilmesi için çalışmaları başlatacağız. Bu proje sadece bir prototip üretimini amaçlamıyor. Bu proje etkin bir sanayi işbirliğiyle seri imalatı da hedefliyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitim başlangıç uçağı için olsun, sportif amaçlı uçak olsun iyi bir proje olacak. Her şeyden öte bu proje ile güzel bir bilgi birikimi kazandık. Bunun için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özgün insanlı uçak tasarımı olarak son dönemi gözetirsek Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ’dan sonra ikinci özgün tasarım diyebiliriz. Yüzde 100 yerli özgün tasarıma sahip Hürkuş var. Ardından da benim bildiğim kadarıyla ’Doğan’ projesi özgünlük bakımından ikinci sırada" dedi.