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Hürmüz'de ABD-İran gerginliği

Amerika Deniz Kuvvetleri Umman ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait dört bota doğru uyarı ateşi yapıldığını açıkladı.

Hürmüzde ABD-İran gerginliği

09 Ocak 2017 21:28

Açıklamada Amerikan donanması ve İran İslam Cumhuriyet Muhafızları deniz gücü arasında gerginlik yaşandı. Amerikan savaş gemisi tarafından 4 İran hızlı taarruz botuna önce telsiz mesajlarıyla uyarı yapıldı. irtibat sağlanamayınca uyarı fişekleri ateşlendi. İran teknelerinin hız kesmemesi ve rotalarını değiştirmemesi üzerine deniz kuvvetlerine ait bir helikopter duman fişeği bıraktı. Bütün ikazlara rağmen sonuç alınamayınca
USS Mahan teknelere doğru üç kez uyarı atışı yaptı. USS Mahan destroyerine 800 metre mesafeye kadar yaklaşan botlar hızla uzaklaştılar. Askeri uzmanlar bölgede USS Mahan’a eşlik eden iki Amerikan Deniz Kuvvetleri gemisinin daha olduğunu açıkladı.

İran’dan bu konu hakkında şimdilik bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl da İran Deniz kuvvetleri Hazar Denizi’nde kara sahasını ihlal ettiği gerekçesi ile Amerikan botlarına el koymuş ve 10 Amerikalı askeri bir süre rehin aldıktan sonra serbest bırakmıştı. Bölgede benzer bir gerilim son olarak Ağustos ayında yaşanmıştı. 


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