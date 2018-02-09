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Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi

FETÖ mülkiye yapılanmasına ilişkin davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Tahliye edilen Mutlu, “Zor bir görev yapıyorsunuz, bu tutumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok çok mutluyum” dedi.

Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi

09 Şubat 2018 23:41
Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi - Tıkla İzle

FETÖ’nün mülkiye yapılanması ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın yargılandığı dava bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hüseyin Avni Mutlu’nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Hüseyin Avni Mutlu duruşmanın ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne getirildi. Cezaevindeki tahliye işlemleri tamamlanan Mutlu, saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıktı. Hüseyin Avni Mutlu’yu yakınları ve avukatı karşıladı.
Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde objektiflerinizi uzatmak suretiyle haber haline getirmeye çalıştığınız için, zor bir görev yapıyorsunuz biliyorum. Gece gündüz çalışıyorsunuz, bu tutumunuz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok çok mutluyum” dedi. 

 

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