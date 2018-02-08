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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkının 15er yıla kadar hapsi istendi

08 Şubat 2018 13:44

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava dosyasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteyen savcı diğer sanıklar hakkında ise çeşitli oranlarda hapis cezası talep etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu 

 

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