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Hüseyin dede ölümden döndü

Eskişehir’de elektrikli bisiklet ile seyir halinde iken kontrolu kaybederek düşen 87 yaşındaki Hüseyin Ç., arkadan gelen araçların zamanında durması ile adeta ölümden döndü.

Hüseyin dede ölümden döndü

09 Ağustos 2017 14:05

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunu Ömür mevkiinde elektrikli bisikleti ile ekmek alarak evine dönen 87 yaşındaki Hüseyin Ç., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kullandığı elektrikli bisiklet devrilince yere düştü. Düşme sonrasında arkasında bulunan araçların Hüseyin Ç.’ye çarpmadan durabilmesi olası bir faciayı önledi. Araçlardan inen sürücüler yaşlı adamı yol kenarına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adam ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Ç.’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 


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