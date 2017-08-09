Hüseyin dede ölümden döndü

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunu Ömür mevkiinde elektrikli bisikleti ile ekmek alarak evine dönen 87 yaşındaki Hüseyin Ç., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kullandığı elektrikli bisiklet devrilince yere düştü. Düşme sonrasında arkasında bulunan araçların Hüseyin Ç.’ye çarpmadan durabilmesi olası bir faciayı önledi. Araçlardan inen sürücüler yaşlı adamı yol kenarına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adam ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Ç.’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.