Hüseyin Eroğlu: 'Üst sıralara bir adım daha yaklaştık'

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Boluspor'a kaybettiğimiz maçtan sonra ayağa kalmamız gerekiyor. Aslında takımıma da güveniyordum. Özellikle deplasmanlarda kendi kimliğimizi sahaya yansıttığımız da çok önemli. Deplasmanlarda 3 puanla döndük. Maçın ilk yarısında bütün oyunumuzu ortaya koyduk topun bizde kalması ve skor anlamında 2-0'dı ama skoru daha da arttırabilirdik. Sahada hem genişliğini hem derinliğini çok iyi oynadık. Özellikle pas bağlantılarıyla rakibimizin direncini kırmaktı hedefimiz. Topun peşinde koşturarak tempolarını düşürmek peşinde oynadık. Rakibimizin de yetenekli ayakları vardı ama bizler de birlikte oynadığımızda çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Skoru bulduk, skordan sonra da biraz daha bekleyerek özellikle savunma biraz daha öne çıktıktan sonra arkaya yapacağımız koşular ile pozisyon aradık. 2-0 çok tehlikeli bir skor, devre arasında da futbolcularımı uyardım. Hem savunmada hem hücumda takım disipline sahada uymamız gerekiyordu. İkinci yarıda da 10 dakikalık bir bölümde belki biraz bocaladık. 2-0'dan sonra 3. golün bulsak daha farklı olabilirdi ama o an 2-1 oldu. Ardından attığımız gol aslında yine güvenimizi arttırdı.

Maçın geneline baktığımız da oyunun hakimi ne yaptığını bilen Altınordu oldu. Özellikle bütün oyuncularımın taktiksel disiplin anlamında katkı sağladı. Bizler için çok önemli bir galibiyet oldu ve üst sıralara bir adım daha yaklaştık. Tabii ki önemli olan bu seriyi devam ettirmemiz. Sadece skor anlamında söylemiyorum oyun anlamında bu şekilde mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bireysel anlamda ise birçok oyuncumuzun üst seviyelere çıktığını gördüm. Bu şekilde devam ettirerek de zirvede olmak istiyoruz” dedi.

Cemil Serezli

