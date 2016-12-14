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Hüseyin Sözlü’nün kardeşine gözaltı

Adana’da ruhsatsız silah bulunduran Vedat Sözlü gözaltına alındı.

Hüseyin Sözlünün kardeşine gözaltı

14 Aralık 2016 00:50
Hüseyin Sözlü’nün kardeşine gözaltı - Tıkla İzle

Olay, Merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kardeşi olan Vedat Sözlü (44) 34 NV 46 plakalı otomobilde seyir halindeyken polis ekipleri uygulama yaptığı sırada şüphelenip aracı durdurdu. Polis araç içerisinde arama yaparken, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan Vedat Sözlü, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi.

Öte yandan, Adli Tıp Birimi çıkışı Vedat Sözlü basının görüntü almasını engellemek için başına çarşaf geçirerek polis aracına bindirildi. Daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: Hüseyin Sözlü


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