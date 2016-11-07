Kurulduğu günden itibaren önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Demokrasi ve Adalet Platformu 'Bir Elde Sen Uzat' kampanyası kapsamında Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi çocuklar için 4 tır yardım malzemeleri götürdü. Çocuklar her zaman şartlar ne olursa olsun mutlu olmayı hak ettiğini söyleyen Demokrasi ve Adalet Platformu Başkanı Hüseyin Yüksek, "Toplum olarak bizim Edirne’den Kars’a öyle bir sevgi ve kardeşlik bağımız varki bunu hiç kimse yıkamaz" dedi.

"14 İlimizde çocuklarımıza sevgi ve kardeşlik götürdük"

Hüseyin Yüksek; "Bir elde Sen Uzat kampanyamız dahilinde Demokrasi ve Adalet Platformu olarak Bingöl, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Kars ve son olarak ise Diyarbakır’a geldik. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan Ak Parti Teşkilatlardan sorumlu Mustafa Akbaş'a ve değerli İl başkanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Bizlerin özverisi ve platformumuzun gayretli çalışmaları ile 14 ilimizde çocuklarımıza kardeşliği ve kucak dolusu sevgiyi hep birlikte götürdük" ifadelerinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u da makamında ziyaret Demokrasi ve Adalet Platformu Başkanı Hüzeyin Yüksek "Bizim ülke olarak birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Masum çocuklarımızın Diyarbakır'da gözlerine baktığımda güzel günlerin ve umutlarının parlayan ışığını hep birlikte görmekteyiz. İnşallah Platformumuz ve bizler karşılık beklemeden ışık ve umut dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.