HDP’li Sebahat Tuncel’in de içinde bulunduğu 4 milletvekilinden oluşan heyetin çözüm süreci ile ilgili 2013 yılında Sinop’a ziyarette bulunduğu sırada çıkan olaylar sonucu hakkında dava açılan eski Belediye Başkanı Hüseyin Yüksek, yargılandığı davadan beraat ettiğini belirtti. Yüksek, açıklamasında "Pişman değilim" ifadelerinde bulundu.

"Bu ülkede kardeşliğimize kimse kelepçe vuramaz"

Yüksek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Biz millet olarak her zaman huzurlu bir yarınları istiyoruz. Bu güzel ülkemizde aziz şehitlerimizin ruhunu, ailelerini ve aziz gazilerimizi incitecek söylem ve davranışta bulunan ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayanlara Sinop her zaman gereğini yapar. Bende o dönemde Dikmen belediye başkanıydım. Şehit haberlerimizin ardı ardına geldiği günlerde terör örgütlerine mesafeyi koyamayanlar ilimize ziyarete geldiğinde bizlerde Türk bayraklarımızı alarak tepkimizi göstermiştik. Bu gün olsa aynı davranışı yapmaktan kaçınmam. Bizim toplum olarak kardeşliğimize hiç kimse kelepçe vuramaz”.