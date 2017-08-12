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Hüsna bebek ile mültecilerin sıkıntılarına dikkat çekti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde görevli polis memuru ve fotoğraf sanatçısı Ayşe Çalışkan, mültecilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Hüsna bebek ve annesi ile “Mülteci Çocuklar için Dünya Hiç Adil Değil” konulu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Hüsna bebek ile mültecilerin sıkıntılarına dikkat çekti

12 Ağustos 2017 11:41

Çorum-Ankara karayolundaki uygulama noktasında dün öğlen saatlerinde denetim yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 119 yabancı uyruklu mülteci bulundu. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 9'u kadın ve 8'i çocuk toplam 119 mültecinin ülkeye yaklaşık 2 ay önce girdikleri, çalışmak için Erzincan'dan Ankara'ya gittikleri anlaşıldı.

Kadın polisin dikkatini çektiler
Yabancı uyruklu göçmenlerin arasında bulunan Hüsna bebek ve annesi Nesime, görevli polis memuru Ayşe Çalışkan’ın dikkatini çekti. Hüsna bebek ve annesiyle yakından ilgilenen Çalışkan, yolculuk sırasında yaşadıkları açlık nedeniyle kan şekerleri düşen bebek ve annesini hastaneye götürerek tedavi ettirdi.
Ayşe Çalışkan, daha sonra Hüsna bebek ve annesinin yaşadıkları acılara ve sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla “Mülteci Çocuklar için Dünya Hiç Adil Değil” konulu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
Fotoğraf çekimleri esnasında kendi hazırladığı konsept ile 3 aylık Hüsna bebekle yakından ilgilenen Çalışkan, dünya üzerinde hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmadığına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Çeşitli sıkıntılar ve acılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sesine dünyanın kulak vermesi gerektiğini belirten Çalışkan, "Hüsna bebek, dünyada mültecilerin yaşadıkları acının en açık örneğidir. Ben de fotoğraf çekimi ile bu konuya dikkat çekmek istedim. Bu konuya dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Hüsna bebek ve annesi Nesime’nin acılarını hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Çalışkan, dünyanın daha güzel bir hale gelmesi için bir adımın önemli olduğunu sözlerine ekledi.
 


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