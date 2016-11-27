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Hüsnü Şenlendirici, Romanları coşturdu

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmit’te düzenlenen ‘Milli Birlik ve Kardeşlik Marmara Roman Buluşması’nda Roman vatandaşları coşturdu.

Hüsnü Şenlendirici, Romanları coşturdu

27 Kasım 2016 23:20

Türkiye Romanlar Konfederasyonu ve Kocaeli Roman Dernekleri işbirliği ve İzmit Belediyesi’nin desteğiyle 'Milli Birlik ve Kardeşlik Marmara Roman Buluşması' İzmit’te düzenlendi. Romanlar arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen gecede ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Başbakan Danışmanı Metin Özçeri, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Roman dernekleri başkan ve temsilcileri ile çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve Marina Etna ilahi grubunun da sahne aldığı gecede sevilen şarkıları klarnetiyle seslendiren Hüsnü Şenlendirici, Romanlardan büyük ilgi gördü.

Gecede Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın açılış konuşmasının ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bizler bin yıllar geçmiş millet ve devlet geleneğinde hep birlikte tasada, kıvançta, mutlulukta, hüzünde birlikte yaşadık ve ayrı gayrı olmadık. Dost olduk, akraba olduk, sırdaş olduk. Birlikte güldük, birlikte ağladık ve birlikte Türk milleti olduk. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini tehdit edenlere içeride ve dışarıda cevap verdik. 15 Temmuz'da en güzel cevabı verdik" diyerek sahneye gelen Hüsnü Şenlendirici'ye teşekkür plaketi verdi. 

Konuşmaların ardından gece, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin çaldığı şarkılar ile sona erdi. 

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ


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