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Husumetli olduğu kişiler tarafından evi kundaklandı

Adana’da bir şahsın evi husumetli olduğu kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Ev ateşe verildiği sırada evde kimsesinin olmaması can kaybını önledi.

Husumetli olduğu kişiler tarafından evi kundaklandı

12 Ocak 2018 07:23

Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili Çınarlı Mahallesi 98063 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Hamza Kaya’nın husumetli olduğu kişi ve kişilerce evi benzin dökülerek kundaklandı. Evin yandığını göre mahalle sakini durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev ateşe verildiği sırada içeride kimsenin olmaması can kaybını önlerken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise ev sahibi Hamza Kaya ve olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, husumetli olduğu kişiler, seyhan

 

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