Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Husumetli olduğu kişiyi röntgen odasında öldürdü

Eskişehir’de bir şahıs, hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Husumetli olduğu kişiyi röntgen odasında öldürdü

28 Ağustos 2018 23:16

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası yerleşkesi içerisinde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler (25), aracıyla kent merkezinde kaza yaptı. Hafif yaralanan Güler, tedavi olmak amacıyla Eskişehir Devlet Hastanesine geldi. Güler, yapılan tedavisi sonrası röntgen ünitesine gitti. Burada işlemleri yapıldığı sırada aralarında daha önceden husumeti bulunduğu iddia edilen S.A. (28) ile karşılaştı. S.A., üzerinde taşıdığı ekmek bıçağıyla röntgen ünitesinde Harun Güler'i vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Güler, görevliler ve vatandaşların yardımıyla hastanenin acil servisine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güler hayatını kaybetti. 

Öte yandan hastanede görevli polis ekipleri tarafından cinayetin işlendiği bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli S.A.'nın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.  

Mustafa Kaplan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç