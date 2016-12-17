Olay önceki gün Havsa ilçesinde meydana geldi. Aralarındaki bir husumetten dolayı sinirlenen Gürkan Ö.’nün, Mustafa Bozacı’nın ikametine giderek Bozacı’ya yanında getirdiği baltayla 3 kez vurduğu iddia edildi. Yaralanan Bozacı çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 ekipleri tarafından Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozacı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Gürkan Ö.’yü evinde göz altına alırken evde yapılan aramada suç aleti olduğu iddia edilen balta da ele geçirildi. Cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edilen Gürkan Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gürkan Ö.’nün ceza evine götürülürken gazetecilere karşı gülerek, "Ben yaptım, ben hastayım, bunlar fotoğraf çekiyor, kamera yok mu?" şeklinde konuşması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tamer Yavuz