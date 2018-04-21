Diğer
Kategoriler

Husumetlisini böyle vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şahsın, husumetlisini silahla vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Husumetlisini böyle vurdu

21 Nisan 2018 11:50
Husumetlisini böyle vurdu - Tıkla İzle

Olayla silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen H.K (29), İ.K (44) eğlence mekanı çıkışı karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki silahı çıkaran H.K (29), daha önce kavgalı olduğu İ.K.’ye (44) bir el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan İ.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise olay sonrası polise teslim oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, şüphelinin savcılığa sevk edileceği öğrenildi.  

Hamza Alp

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç