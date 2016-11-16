Olay, İzmit Serdar Mahallesi Duman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır açık cezaevinde tutuklu olarak bulunan ve geçtiğimiz aylarda kaldığı cezaevinden kaçan Emre B., arkadaşı Mustafa B.’nin rent car dükkanına geldi. Mustafa B’ye çocuğunun yanında bir al ateş eden Emre B, olay yerinden kaçtı. Komşuların silah sesini duyması üzerine polis ve 112 ekipleri olay yerine geldi. Yaralı Mustafa B., 112 ekipleri tarafından SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken kaçan Emre B. ise her yerde aranıyor.