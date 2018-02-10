Husumetlisini silahla yaraladı, boş kovanları toplayıp kaçtı

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 293. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki kişi bir süre tartıştı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkararak, karşısındakine 3 el ateş etti. Şahıs, daha sonra olay yerindeki boş kovanları toplayıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, delil çalışması yapmak için sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovanlara rastlanmazken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın Yorat - Murat Başal

