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Huzur operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü il genelinde yaptığı huzur operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Huzur operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

16 Şubat 2017 07:44
Huzur operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

İl merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerinde yapılan huzuru operasyonunda 800 polis görev aldı. 21.00-23.30 saatleri arasında süren operasyon sonunda; 3 bin 858 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sırasında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÜST ARAMASI YAPILDI

542 yabancı uyruklu şahsın üst aramasın yapıldığı operasyonda, 221 umuma açık yer kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 33 araca 10 bin 652 TL idari para cezası kesildi. Huzur operasyonunda otellerde konaklayan yüzlerce kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Apart ve günübirlik konaklama yerlerinde kalan 404 kişi tespit edilerek aranan 2 kişi yakalandı. 

 Çağrı Solak - Muhammet Özer 
 


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