Huzurevi sakinlerine güzellik bakımı

Huzurevinde kalan herkese ücretsiz olarak el, ayak ve cilt bakımı yapıldı. Önce manikür ve pedikür bakımı yapılan huzurevi sakinlerinin ciltlerine maskeler de uygulandı. Uzmanlar tarafından yapılan bakımların ardından huzurevi sakinleri daha canlı bir cilde kavuştu.

Bakım sonrası mutlulukları yüzlerine yansıyan huzurevi sakinleri, sevinçlerini dile getirdi. İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Tomris Könemek, “Daha önce bakım yaptırıyordum, ama bir senedir fırsat bulamıyordum. Bugün böyle bir hizmeti almaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Bir başka huzurevi sakini Ayşe Gökçen de ilk defa bakım yaptıracağını söyleyerek “Güzelleşeceğiz, seviyorum. Kırışıklıklarımız düzelecek” diye konuştu.

Huzurevinin 103 yaşındaki sakini Halil Gürdaş da uzun zamandan beri bakım yaptırmak istediğini belirterek, “Kendim gidip bakım yaptırmak istiyordum, ama bugün buraya gelip bizi mutlu ettiler” şeklinde konuştu.

Zafer Peker