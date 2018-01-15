Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı'dan 'Kanal İstanbul' değerlendirmesi

2011 yılından beri merakla beklenen Kanal İstanbul projesinin güzergahı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın bu sabah yapılan açıklamayla netlik kazandı. Güzergahın açıklanmasının ardından bölgede önemli inşaat yatırımlarında bulunan Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, projenin bölgeye katacağı değerlere ilişkin basın açıklamasında bulundu.

“Küçükçekmece çevresi ve Trakya bölgesi çok değer kazanacak”

Kanal İstanbul projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, “Bu projenin; İstanbul için, Türkiye için ve dünya için çok hayırlı olacağına inanıyoruz. İstanbul’da Boğaziçi'nde çok sıkışıklıklar vardı. Gemiler bekletiliyor, tehlikeli geçişler oluyor. İstanbul’da bu anlamda çok zorlu anlar yaşanıyordu. Böyle bir projenin böyle bir güzergah da yapılması bizi çok memnun edecek, İstanbul’u da memnun edecek. Ayrıca güzergahın Küçükçekmece’den geçmesi beklediğimiz bir gelişmeydi. Burası ve buranın etrafı çok kıymet kazanacak. Ne için? İstanbul batıya doğru büyüyor. Şuanda durumlar bunu gösteriyor. Havaalanının bu bölgede olması, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlanması, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün bağlanması ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bağlanması, üç köprünün bu tarafa doğru devam etmesi, kavşakların oluşması çok önemli. Bu proje ile Küçükçekmece’nin sağlı sollu çok değer kazanacağına inanıyoruz. Sadece burası değil. Trakya’da, Silivri’ye doğru, Çorlu, Çerkezköy, daha ilerisi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çok değer kazanacak. Çünkü; devamında Çanakkale Boğaz Köprüsü var. Böyle büyük projeler bizi sevindiriyor” diye konuştu.

“İstanbul Trakya bölgesine doğru daha da büyüyecek”

Proje sayesinde, İstanbul’un Trakya bölgesine doğru daha da büyüyeceğine değinen Bıyıklı, “Coğrafi bir değişim söz konusu. Gerçekten önemli bir değişim olacak. Dünyadan gelen gemiler buradan geçecekler Karadeniz’e. Bu bizim için çok güzel bir değişim olacak. Bu projeyi yapanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin geçtiği güzergahın emlak değerlerinin de yükseleceğini söyleyen Bıyıklı, şunları söyledi;

"İnsanlar yaşadığı sürece satın alan da bitmez, satan da bitmez. Her zaman satın alan da var, satan da var. Fakat bu tarafından daha da fazla değer kazanacağı açıkça meydanda. Çünkü; üç tane köprü geliyor ve buradan Çanakkale Boğazından Ege tarafına açılacak. Dolayısıyla buralarda, Beylikdüzü olsun Avcılar olsun, Tekirdağ’a doğru yeni limanlar oluşacak. Dolayısıyla bu bölge cazibe merkezi olacak”

Emrah Kuş