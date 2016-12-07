Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın eşi Şerife Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar, Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, sema gösterisi öncesi selamlama konuşması yaparak, Mevlevilik ve sema ayini hakkında bilgi verdi. Daha sonra Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu. Sema gösteri sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar, Esin Çelebi Bayru ile Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Nadir Karnıbüyükler'e günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.

Mehmet Dağlı

