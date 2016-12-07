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Hz. Mevlana’yı anma törenleri başladı

Konya’da, Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri, kandil uyandırma, sevgi ve hoşgörü yürüyüşüyle başladı.

Hz. Mevlanayı anma törenleri başladı

07 Aralık 2016 18:40

7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri’nin buluştuğu Alaeddin Tepesi ile Mevlana Caddesinin birleştiği yerde kandil uyandırma töreniyle başladı. Hz. Mevlana’nın, “Biz birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik” sözünden yola çıkılarak ‘Birlik Vakti’ teması üzerine kurulan bu yılki törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, sivil erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri kandilleri mumla yaktı. Kandil uyandırma töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği eşliğinde Mevlana Caddesi’nden Mevlana Meydanı’na kadar, sevgi ve hoşgörü yürüyüşü gerçekleştirildi. Mevlana Meydanı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği mehter marşlarından mini bir konser verdi.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve beraberindeki protokol mensupları, Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek, dua etti. Türbe içerisinde çocuk semazenlerin gösterisini izleyen Kurtulmuş ve beraberindekiler Mevlana Türbesi’nden ayrıldı.

Etiketler: Konya


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