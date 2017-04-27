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İ. Etem Özçelik Modoko’ya yeniden başkan seçildi

Mobilyanın başkenti Modoko, yeni yönetim kurulunu belirlemek üzere 27 Nisan 2017’de gerçekleştirdiği olağan genel kurulda, İ. Etem Özçelik oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi. İ. Etem Özçelik, bugüne kadar olduğu gibi kendilerine verilen bu görevi Modoko’nun marka değerini yükseltmek için aynı özen ve titizlikle yürüteceklerini belirtti.

İ. Etem Özçelik Modokoya yeniden başkan seçildi

27 Nisan 2017 16:50

Kişiye özel mobilya tasarımının merkezi Modoko 2017-2019 dönemi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek üzere yapılan olağan kurulun açılış konuşmasını Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, konuşmasında Modoko için gerçekleştirilen imar, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptıkları anlaşmalar, bilanço hesaplamaları, reklam ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği olağan genel kurulda, İ. Etem Özçelik ve 6 aday arasında yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kazanan ve yeni yönetime başkanlık edecek isim belli oldu. Yeni yönetimi kazanan İ.Etem Özçelik yaptığı açıklamada “Değerli genel kurul üyelerimiz ve kooperatif üyelerimizle birlikte oylanan yeni yönetim seçimlerini kazanmış olmak şahsım ve yönetim ekibim adına sevindirici bir gelişmedir. Bu karar; Modoko’nun ilerlemesi adına çalışmalarımızı ivedi olarak gerçekleştirmemiz için sunuldu ve gereken tüm çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Modoko’nun reklam-tanıtım, ekonomik ve idari olarak ne durumda olduğunu kapsamlı çalışmalar bütünüyle analiz edip, bundan sonraki süreçte daha da faydalı çalışmaları sağlıyor olacağız” dedi.

Modoko üyelerinin verdiği bu görevi layıkıyla yerine getireceklerini vurgulayan İ. Etem Özçelik, “Bize verilen bu görevi bilgi, birikim ve tecrübelerimizin yanı sıra üyelerimizin desteğiyle yerine getireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi Modoko’nun marka değerini yükseltmek için aynı özen ve titizlikle yürüteceğiz” dedi.
 

Etiketler: Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik


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