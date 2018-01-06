IAAF Çocuk Atletizmi antrenörleri eğitiliyor

Balıkesir Valiliği Tarafından başlatılan Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi çerçevesinde, çocukların erken yaşlarda sporla tanışması, özellikle ana branş olan atletizme alışması ve çocuk yaşlarda spor disiplini ve ahlakını benimseyip sağlıklı büyümelerini ve yetişmelerini sağlamaya yönelik bir etkinlik olarak, Burhaniye Kaymakamlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun birlikte organize ettiği 2 günlük ‘IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Semineri’ başlatıldı. Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda başlayan seminere Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, ilçedeki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

İlçede görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra, il genelinde görev yapan öğretmen ve antrenörlerin da katılım sağladığı seminerin ilk gününde ‘Y’ Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli gibi konular işlendikten sonra çeşitli yaş gruplarının katılımı ile uygulamalar yapıldı. Federasyonun görevlendirdiği uzman eğitimciler tarafından verilen seminerin ilk günü akşam saatlerine kadar sürdü.

Ayaz: "Bu projenin ilgiyle karşılanmasından dolayı çok mutluyuz"

Seminer programı ile ilgili açıklamalarda bulunan IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, seminerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ayaz, “Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin 196 ülkede uyguladığı IAAF Çocuk Atletizmi seminerini Burhaniye ilçemizde başlattık. Bu proje, kaymakamımızın talebi ve federasyonumuzun uygun bulmasıyla start aldı. Bu projenin ilgiyle karşılanmasından dolayı çok mutluyuz. Balıkesir ülkemizin önemli kentlerinden birisidir. Önemlerinden biri de Türk sporuna önemli sporcular kazandırmış olmasındandır. Güreşte ve atletizmde Balıkesir ilimiz, Türkiye’nin, Balkanların ve hatta dünyamızın iftiharı sayın İsmail Akçay da Balıkesirlidir. Bu ağabeyimiz adına 2014 yılından bu yana koşular yapılmaktadır. Bende eski bir atlet olarak bu organizasyona katkı sağlıyorum. Kendisinin burada olması ve seminerde bulunması bizi onurlandırmaktadır. Bu proje çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kaymakamıma, belediye başkanıma, basın mensuplarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Öner: "Bu sertifikalar uluslararası geçerliliktedir"

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ise, “Koordinatörümüz sayın Necdet Ayaz bey ve değişik şehirlerden katılan koordinatör eğitimcilerimizle bugün seminerlerimizi başlattık. Yaklaşık 1 buçuk ay önce Türkiye Atletizm Federasyonu’na böyle bir teklifimiz olmuştu ve bugün başladık. Federasyon yetkililerine, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu projemiz, Balıkesir Valiliğimizin başlattığı Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi’nin Burhaniye ilçemize uyarlanmış halidir. Özellikle mağdur ailelerimizin çocuklarını sporla tanıştırmak, onları sporla iç içe eğitmek, yönlendirmek gibi görevler içeriyor bu projemiz. Balıkesir’de bu konuyla ilgili bir seminer de düzenlendi. İnşallah bu eğitimle birlikte, eğitimcilerimiz, antrenörlerimiz, çocuklarımıza nasıl yaklaşılması konusunda kapsamlı bilgilere sahip olacak. Buradan elde edecekleri sertifikalar da çok önemli olacak. Çocuk atletizmi alanında bir modül açılmış durumda. Bu sertifikalar uluslararası geçerliliktedir. Eğitimcilerimiz, bu sayede kurslar düzenleyebilecekler, çocuklarımızı spora daha yatkın olarak eğitecekler. Ülkemizi temsil edecekler. Çocuklarımıza önemli katkıları olacaktır. Burhaniye Belediyemizin de projeye etkileri olmuştur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerimizin sonucunda sporla büyüyen, yetişen bir gençlik elde edeceğiz. Bu tür bir gençlik te daha bir gelecek demektir” şeklinde konuştu.

Müjgan Özbek- Fatma Talay