IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 50. Semineri Ankara’da yapıldı

Ankara’da düzenlenen seminere 34 kursiyer katıldı. Kursiyerlere Çocuk Atletizmi eğitmenleri tarafından “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine giriş, Madde Bağımlılığı ve Çocuklar, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım ve Fair-Play Dersleri verildi.

Seminer sonunda kursiyerler; Türk Atletizmi, çocukların atletizme kazandırılması, olimpiyat oyunları gibi değişik konularda kendilerine verilen projelerle sunumlar yaparak sertifika alma hakkını kazandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından (IAAF) 196 ülkede uygulanan ve Türkiye’nin en başarılı uygulayıcılar arasında yer aldığı “IAAF Çocuk Atletizmi” Eğitmenlik Semineri Ankara Üniversitesi’nde organize edildi. Seminer başlamadan önce geleneksel olarak gerçekleşen protokol ziyaretleri yapıldı. IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz bu bağlamda Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar, Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Koz’u makamlarında ziyaret ederek, onlara proje hakkında bilgi verdi ve atletizm federasyonunun hediyelerini takdim etti. Ziyaretlere Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, Doç.Dr. Cengiz Akalın, Öğretim Görevlisi Alev Tanyel Duygulu, organizasyon grubu üyesi Ali Çelik ve Koordinatörlük Sekreteri Kübra Işlak katıldı.

27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşen seminere 34 kursiyer iştirak etti. Kursiyerlere seminerin ilk gününde “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli gibi teorik dersler IAAF Çocuk Atletizmi Eğitmenleri Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ve Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça tarafından verildi. Kursiyerler seminerin ilk gününde teorik olarak aldıkları derslerin uygulamasını da gerçekleştirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapılan uygulamaya Yrd. Doç Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça ve IAAF Çocuk Atletizmi Eğitmeni Melihşah Katman direktörlük yaptı. Uygulamaya Geliştirme Vakfı Özel Okulları’ndan 78 öğrenci katıldı.

Seminerin ikinci gününde, “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersini Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, Fair-Play dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç, Madde Bağımlılığı ve Çocuklar dersini Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu verdi.

Necdet Ayaz’a 50. Seminer Plaketi

Seminer içinde “Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda Türk Sporu ve atletizmine emek vermiş “Eskimeyen Değerler” için tören düzenlendi. Bu seminer için Eskimeyen Değer olarak belirlenen Şampiyon ve Milli Atlet İsmail Akçay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, eski Milli Atlet Öğretim Görevlisi Alev Tanyel Duygulu, Doç.Dr. Cengiz Akalın ve Yrd. Doç. Dr. Velittin Balcı plaketlerini Spor Bilimleri Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Mithat Koz, IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Danışma Kurulu üyesi Mirza Egeli, Haldun Domaç, Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça’dan aldı.

Törende Atletizm Federasyonu’nun teşekkür plaketi, organizasyona ev sahipliği yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Koz’a, IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz tarafından verildi. Koz ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da düzenlediği bir toplantı nedeniyle törene katılamayan Üniversitesi Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi de olan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş’in ödülünü de kendisine iletmek üzere aldı.

Ankara’da gerçekleşen seminerin Necdet Ayaz Koordinatörlüğü’nde düzenlenen 50. Seminer olması nedeniyle Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından hazırlanan 50. Seminer şükran plaketi Efsane Atlet İsmail Akçay tarafından Necdet Ayaz’a takdim edildi. Ayaz plaketini alırken duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti; “ Böyle bir plaket benim için sürpriz oldu. Türk atletizmine takım arkadaşlarım ile en güzel şekilde hizmet etme yarışı içindeyiz. Bu çalışmalarımızın 50. Seminere ulaşmasından duyduğum mutluluk başkanımız Fatih Çintimar’ın bu plaketi ile daha da anlam ve değer kazandı. Sizlerin huzurunda Başkanımız Çintimar’a, bize katkı ve desteğini esirgemeyen Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve benimle birlikte bu yolculukta gönüllülük esasıyla hizmet veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Eskimeyen Değerler töreninin ardından seminere bu dönem eklenen kursiyerlerin proje sunumlarına geçildi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) hakkında bilgiler, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun tanımı ve işlevi, Türkiye’de ve Dünyada Olimpiyatlar, Atlama branşlarında çocukların gelişimi sağlayan oyunlar, ‘Spor Eğitim Modeli ve Çocuk Atletizmi’ gibi konular seminere katılan kursiyerler tarafından proje haline getirilip, eğiticilere sunuldu.

Sunumların ardından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Bilindiği gibi Atletizm Federasyonu’nun talebi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uygun bulması sonucu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Halk Eğitim Müdürlüğü spor kurslarında modül olarak dahil edilmişti. Bu seminerlerden sertifika alanlar kurslarda istihdam edilme fırsatı yakaladı.