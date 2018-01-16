IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Ankara Mamak’ta gerçekleşti

Çocuk Atletizmi seminerine Ankara Mamak’ta 46 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilirken, uygulamada Mamak Mesleki ve Ticari Anadolu Lisesi’nden 90 öğrenci yer aldı ve eğlenceli atletizme tanıştı.

Seminer açılışı öncesinde IAAF Çocuk Atletizmi ekibi, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e bir nezaket ziyaretinde bulunarak projeyle ilgili bilgi verdi, Atletizm Federasyonu’nun hediyelerini takdim etti.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, projenin sadece atletizme değil, Türk sporunun altyapısına eğitici ve sporcu kazandırdığını, ayrıca gelecek nesillerin madde bağımlılığı konusunda bilinçli ve fair-play felsefesini özümsemiş olarak yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Ayaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın çocukların ve gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesine önem verdiğini, projenin bu konuda Bakanımız Bak’la aynı hassasiyetleri gösterdiğini söyledi. Koordinatör Ayaz ayrıca projenin yürütülmesindeki destekleri nedeniyle Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetimine Türk sporu adına teşekkür etti.

Seminerin ilk bölümünde, “Y” nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Uygulama bölümünde ise eğitmenler Melih Şah Katman ve Bülent Taşdemir kursiyerlere bilgi verdi.

Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü’nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, Madde Bağımlılığı dersi Uzman Doktor Erhan Oktay, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersi Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı “Fair-Play” konusu ise Öğretim Görevlisi ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç tarafından verildi.

Eskimeyen Değerler unutulmadı

Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, “Eskimeyen Değerler” de unutulmadı. “Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda, Türk atletizmi ve Türk sporunun değerleri kursiyerlere tanıtıldı.

Mamak’ta gerçekleşen “Eskimeyen Değerler” töreninde kursiyerlere, Türk Atletizminin önemli ve şampiyon isimlerinden Sefa Het, Afitap Fatma Şahin, Nihat Bağcı, Remziye Şentürk Manço, Recep Yıldırım, Metin Değirmenci ve 90 yaşında Büyük Atatürk Koşusunu tamamlayan Erdoğan Dulda tanıtıldı.

46. kez Büyük Atatürk Koşusu’na katılan Dulda, gençlere atletizmin önemini anlatırken, koşmanın kendisine güç verdiğini söyledi. Kursiyerler Dulda’ya büyük ilgi gösterdi.

Gerçekleşen törenin ardından, 46 kursiyer kendilerine daha önce sunum konusu olarak verilen projeleri IAAF Çocuk Atletizmi Projesi eğitmenlerinin önünde anlattı. Başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Bilindiği gibi Atletizm Federasyonu’nun talebi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uygun bulması sonucu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Halk Eğitim Müdürlüğü spor kurslarında modül olarak dahil edilmişti. Bu seminerlerden sertifika alanlar kurslarda istihdam edilme fırsatı yakaladı.