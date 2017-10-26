IAAF Çocuk Atletizmi projesi Ankara Üniversitesi’nde

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından (IAAF) 196 ülkede uygulanmakta olan “IAAF Çocuk Atletizmi” Eğitmenlik Semineri Ankara Üniversitesi’nde organize edilecek ve seminer Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının talebi ve belirleyeceği 30 öğrencinin katılımıyla 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesindeki tesislerinde yapılacak.

Çocuk Atletizmi seminerinde ilk günü “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli teori dersleri ile ilkokul öğrencileriyle uygulama dersleri gerçekleştirilecek. Bu bölümde Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ile IAAF Eğitmenleri Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça ve Melihşah Katman kursiyerlere dersleri aktaracak.

Seminerin ikinci gününde Madde Bağımlılığı ve Çocuklar dersini Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersini Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, Fair-Play dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç verecek.



IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, “Türk Sporu için çok önemli olan bu projeye üniversitelerimizin özel ilgi göstermesi bizleri de gelecek açısından umutlandırıyor. Sporumuzun geleceği adına bu işbirliğinin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bilindiği gibi Atletizm Federasyonu’nun talebi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uygun bulması sonucu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Halk Eğitim Müdürlüğü spor kurslarında modül olarak dahil edilmiştir. Bu seminerlerden sertifika alanlar kurslarda istihdam edilme fırsatı yakalayacaklar.