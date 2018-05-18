IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Ankara’da devam etti

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 15-16 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da organize edildi. 19 Mayıs Spor Kompleksi içerisindeki yüzme havuzu altında bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen seminere 16 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere projenin teori ve uygulama dersleri verildi. Projenin uygulama bölümü ise Naili Moran Atletizm sahasında yapıldı. Uygulamaya Hürriyet İlkokulundan 16’sı anaokulu, 80’i ilkokul olmak üzere toplam 96 öğrenci katıldı.

Uygulamaya katılan çocuklara '1 Milyon Süper Çocuk' logolu tişört verilerek eğlenceli atletizm oyunları oynatıldı.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz konuşmasında, bu proje ile genç nüfus sayısıyla dünya sıralamasında önemli bir yeri ve haklı saygınlığı bulunan ülkemiz çocuklarının sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi ve Türk sporuna altyapı oluşturulabilmesinin sağlanabileceğini belirtti. Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına projeye 'Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler' sloganı doğrultusunda dahil edilen 'Eskimeyen Değerler' de kursiyerlere tanıtıldı.

Eskimeyen Değerler törenine, Türk atletizminin efsane isimlerinden Muharrem Dalkılıç, İsmail Akçay, Akın Altınok, Ömer Lütfi Gültekin, Sevim Çilingir, Zeki Atlı, Serap Aktaş ve Fatma Altınay, atletizmin gelişmesine hakem olarak 40 yılı aşkın hizmet eden Gültekin Türkeri ve İbrahim Atasoy ile atletizmin emektarı Ümit Pehlivan davet edildi.

Kursun sonunda bir konuşma yapan Proje Koordinatörü Necdet Ayaz, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne geleceğimizin teminatı olan 3-12 yaş grubu çocuklarımız adına Türkiye Atletizm Federasyonu adına teşekkür etti.