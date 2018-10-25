IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Lüleburgaz'da başlıyor

Lüleburgaz Kaymakamlığı ve Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yapılacak olan seminer 26-27 Ekim 2108 tarihlerinde Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Çocuk Atletizmi seminerinde ilk günü Y Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli teori dersleri ile ilkokul öğrencileriyle uygulama dersleri gerçekleştirilecek. Bu bölümde IAAF CECS 1 Eğitmenleri Gülsün Durak ve IAAF CECS 1 Eğitmeni Serkan Aydın kursiyerlere dersleri aktaracak.

Seminerin ikinci gününde Madde Bağımlılığı ve Çocuklar dersini Uzman Dr. Erhan Oktay, Fair-Play dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç verecek.

Seminer içinde “Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda Türk Sporu ve atletizmine emek vermiş “Eskimeyen Değerler” için tören düzenlenecek.

IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yeni bir solukla başlayacak olan Çocuk Atletizmi projesinin Türkiye için çok özel bir anlamı olduğunu vurguladı. Ayaz, “Yola 1 milyon süper çocuk sloganı ile çıktık. Ve hedeflerimize her geçen gün adım adım yaklaşıyoruz. Türk sporu ve atletizmine yeni değerler kazandıracak antrenör ve eğitmenleri geliştirme yolunda attığımız kararlı adımların sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dönemin ilk adımını Lüleburgaz'da atacağız. Bu eğitim-öğretim döneminde de hem çocuklarımızı sporla tanıştıracak, hem de Türk sporu için önemli eğitmenler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.