Diğer
Kategoriler

İAÜ, 81 ilde 260 Tercih Merkezi’nde öğrencilere rehberlik ediyor

LYS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), akademisyen ve rehber kadrosuyla birlikte üniversiteye girecek adaylara doğru tercih yapmaları konusunda Türkiye’nin 81 ilinde açtığı 260 Tercih Danışma Merkezi’nde rehberlik ediyor.

İAÜ, 81 ilde 260 Tercih Merkezinde öğrencilere rehberlik ediyor

15 Temmuz 2017 12:01

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih telaşında, başta üniversiteler olmak üzere birçok kurum, açtıkları tercih danışma merkezleri ve stantlarıyla üniversite adaylarına destek oluyor. Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi de (İAÜ), 11 Temmuz’dan itibaren Türkiye genelinde kurduğu tercih noktalarında, üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları konusunda yol gösteriyor. İAÜ’nün 81 ilde hizmete aldığı 260 tercih danışma merkezinde, alanında uzman rehberlik görevlileri ve akademisyenler, üniversite adaylarını gerek yapılan yeni düzenlemeler konusunda, gerekse de tercihlerini hangi kriterlere göre yapması gerektiği konusunda ayrıntılı olarak bilgilendiriyor. İAÜ Tercih Danışma Merkezleri, öğrencilere, elde ettikleri puanı ve başarı sıralamasını nasıl değerlendirebilecekleri konusunda yol gösteriyor.

“Üniversiteyi görmeden tercih yapmayın!”

İAÜ Rehberlik Koordinatörü Sebahattin Kutlu, adayların tercih etmeyi planladığı üniversitelerin tanıtım günlerine katılarak kampüsleri bizzat ziyaret etmelerinin önemine vurgu yaparken, “Adaylar, üniversite nerede olursa olsun, mutlaka gidip kampüsünü görmeli. Üniversitenin akademik kadrosunu, mezunlarının piyasada iş bulma durumunu, sosyal iklimini, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme potansiyelini, sanayi ve piyasa ile olan temaslarını, teknik ve bilişim altyapısını, vizyonunu ve uluslararası işbirlikleriyle, yurt dışı eğitim olanaklarını çok dikkatli incelemeli” diyor. Üniversite tercih dönemlerinin adaylar için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kutlu, “İstanbul Aydın Üniversitesi olarak rehberlik uzmanları, akademisyenler ve özellikle de mentor öğrencilerimizden oluşan ve tüm Türkiye’yi kapsayan bir tercih merkezleri ağı kurduk. Bu tercih merkezlerimizde üniversite adaylarına profesyonel anlamda tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. İAÜ tercih merkezlerine gelen üniversite adayları, akıllarındaki tüm sorulara yanıt bulmuş olarak ayrılıyor” mesajı veriyor.

Binlerce öğrenciye tercih danışmanlığı

İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsü Tercih Danışma Merkezi’ni daha ilk günlerde bini aşkın üniversite adayı öğrenci ziyaret etti. Merkez’de rehberlik uzmanlarının yanında aynı zamanda üniversitenin akademisyenleri de adaylara üniversite, bölümler ve tercihler hakkında bilgi verirken; İAÜ öğrencileri de Mentor öğrenci’ sıfatıyla adaylara üniversite yaşamı, İAÜ’nün olanakları ve kampüs hayatı konusunda aktarımda bulundu.

Tercih merkezleri neler sunuyor?

Üniversite tercih merkezleri öğrencilere ve ailelerine, rehberlik uzmanlarıyla birlikte puanlar, başarı sıralaması ve bölümler hakkında kritik yapma olanağı sunuyor, akademisyenlerle bölümler hakkında detaylı görüşme imkanı veriyor, adaylar, üniversitenin eğitim altyapısını, akademik kadrosunu görme fırsatı buluyor, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun Ön Tercih Listesi'nin uzmanlar eşliğinde hazırlanması sağlanıyor, aday öğrenciler, tercih merkezlerinde bulunan mentor öğrencilerle üniversite hayatı hakkında sohbet imkanı buluyor.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, tercih ve tanıtım günleri, üniversite tercihi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!