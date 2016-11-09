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İAÜ Amerika’nın saygın üniversiteleriyle işbirliği anlaşmaları yaptı

Katıldığı her çalışmada ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda huzur, barış ve istikrarın ancak eğitim ile mümkün olduğunu vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile beraberindeki heyet, Amerika’da bir dizi uluslararası üniversite ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

İAÜ Amerikanın saygın üniversiteleriyle işbirliği anlaşmaları yaptı
İAÜ Amerika’nın saygın üniversiteleriyle işbirliği anlaşmaları yaptı - Foto Galeri

09 Kasım 2016 10:16

Fordham Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Provost Lisa Lancia ve Amerikan Dili ve Kültürü Bölüm Başkanı James Stabler ile bir araya gelen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, iki üniversite arasında gerçekleşebilecek işbirliklerini ve projeleri değerlendirdi.

Fordham Üniversitesi yetkilileri İAÜ ile uzun zamandır işbirliği yapmayı arzuladıklarını, özellikle İngilizce dil eğitimi alanında birlikte çalışmayı istediklerini belirtti. İmzalanan anlaşma kapsamında İAÜ öğrencileri, Fordham Üniversitesi’nde kısa ve uzun dönemli İngilizce dil eğitimi alabilecekler. Yaz ve kış okullarında da karşılıklı öğrenci değişimi yapacak olan iki üniversite, ileriki dönemlerde akademik değişim ve ortak eğitim programları da gerçekleştirmeyi planlıyor.

COLOMBIA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’DEKİ İLK 4+1 PROGRAMI’NI İAÜ İLE GERÇEKLEŞTİRECEK

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Columbia Üniversitesi Master Programları Direktörü Nikisha D. Alcindor ve Master Programları Kurumsal İlişkiler Danışmanı Karl Rutter arasında yapılan görüşmeler sonrasında ortak 4+1 programı, kısa dönem değişim programları ve İngilizce dili eğitimlerinde işbirliği yapma kararı alındı.

Yapılan anlaşma ile üniversite sıralamalarında dünyanın 16. ve Amerika’nın 3. sırasında yer alan Columbia Üniversitesi’nin Türkiye’de uyguladığı ilk 4+1 programı olacak.

CUNY BARUCH COLLEGE İLE SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI’NDA İŞBİRLİĞİ

Şehir üniversiteleri arasında dünyanın en iyilerinden olan CUNY Baruch College ile Dr. Mustafa Aydın görüşmesinden, özellikle sağlık bölümlerindeki master programlarında işbirliği yapılması kararı çıktı. Sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi konularında ortak program oluşturma kararı alan iki üniversitenin, programı 2017-2018 akademik yılında başlatması ön görülüyor.

UNİVERSİTY OF NEW HAVEN İLE GENİŞ KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ

Amerika’nın özellikle adli tıp ve ulusal güvenlik konularında en başarılı üniversitelerinden biri olan University of New Haven ile yapılan toplantı ve imzalanan işbirliği kapsamında, İAÜ Ulusal Güvenlik ve Strateji Merkezi ile New Haven Universitesi’nin ortak konferans düzenlenmesi, Uluslararası İlişkiler İstihbarat Araştırmaları Yüksek Lisans programında 4+1 ortak programı yapılması ve İngilizce dil eğitiminde işbirliği yapılması kararları alındı.
 


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