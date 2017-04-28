İAÜ mutfakta engelleri kaldırdı

İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nın ortaklaşa düzenlediği “Engelsiz Mutfak” etkinliği, İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfaklarında gerçekleştirildi.

Renkli anlara sahne olan etkinlikte, Engelliler Sarayı’nda aşçılık ve yemek eğitimi alan engelli bireyler, İAÜ Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlileri Duygu Tuğcu ve Yıldırım Beyazıt Serim gözetiminde pasta, makarna ve brownie yaparak yeteneklerini sergilediler.

“Gelişimleri açısından önemli”

Fiziksel ve zihinsel engelli toplam 20 öğrencinin yer aldığı etkinlikte hedeflenen uygulamanın öğrencilerin kendi imal ettikleri yemekleri yeme keyfine varmaları, el ve kol kaslarının gelişimine katkı sağlamaları olduğunu ifade eden Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı yetkililerinden Feryal Tiryaki, “Öğrencilerimiz kurumumuzda aşçılık eğitimi alarak yarışmalara katılıyorlar. Engeli olmayan arkadaşlarıyla bir araya gelerek grup halinde böyle etkinliklerde bulunmaları, gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz ayrıca, Bağcılar Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ile ortak düzenlenen bu eğitimlerde sertifika alarak, iş hayatına atılabiliyorlar. Bu sayede engelli bireylere yönelik ön yargıların kırılması konusunda da katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

“Hem başarılı hem de yetenekliler”

Etkinliğin amacının engelli bireylerin engeli olmayan bireylerden ayrıştırmadan birlikte yaşama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu kaydeden İAÜ Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Süreyya Kumru ise, merkez olarak bu gibi etkinlikleri sıkça gerçekleştirdiklerini ifade etti. Engelli bireylerle birlikte çalışmanın kendisi için çok yeni bir deneyim olduğunu söyleyen İAÜ Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Duygu Tuğcu ise, “Etkinlik sayesinde aslında aramızda çok fazla fark olmadığını da görmüş olduk. Hem de çok eğlendik. Hepimiz için son derece önemli bir deneyimdi” diye konuştu. Engelli bireylerle daha önce de çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yıldırım Beyazıt Serim ise, “Arkadaşlarımızı şahsen çok başarılı buldum. Konuyla ilgili eğitimli olmalarının yanında, bu alanda oldukça yetenekli olduğunu da gözlemledik” ifadelerini kullandı.

