İstanbul Aydın Üniversitesi Kulüpleri Birliği ve Öğrenci Konseyi, 10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı yakınlarında ve Maçka Parkı’nda meydana gelen terör saldırılarında yaşamını yitirenleri düzenledikleri bir etkinlikle andı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu’nun da hazır bulunduğu, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarının atıldığı etkinlikte, Beşiktaş şehitleri için saygı duruşunun ardından bir basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz İstanbul Aydın Üniversitesi Kulüpler Birliği ve Öğrenci Konseyi olarak 10 Aralık’ta İstanbul’u kana bulayan Türkiye ve Türk düşmanı hain ve şeref yoksunu teröristleri ve terörü lanetliyoruz. Mevlit Kandilini idrak ettiğimiz bu mübarek gecede milletimizin canından can gitmiştir. Hainler bir kez daha sahneye çıkmışlar ve Türkiye’yi yasa boğmuşlardır. İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında ve Maçka Parkı’nda düzenlenen terör saldırılarında canlarımız gitmiş, evlatlarımız şehit edilmiş, milli yürekler kasıp kavrulmuştur. Sonuç itibariyle 33’ü polis olmak üzere 44 kardeşimiz şehit düşmüş ve 155 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı milletimiz bir ve beraberdir. Ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemekteyiz. Bizi terörle teslim almaya çalışanlar, bilmiyorlar ki Büyük Türk Milleti Olarak, asla ve asla teslim olmayacağız. Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde, karanlık ellerin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı ilan edilmemiş bir savaş sürdürülmektedir. Bu savaşta dostu düşmanı en iyi şekilde idrak edip tavrımızı almalıyız. Kimse kadim devletimiz ve yüce milletimizden büyük değildir.

Türkiye Cumhuriyeti, her türlü iğrenç operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir. Herkes duysun ve bilsin ki terörizm asla hedefine ulaşamayacak, devletimizin ve milletimizin, birlik ve beraberliğini asla yıkamayacaklardır. Kimse Türkiye’yi bölemeyecek ve parçalayamayacaktır. Kim buna yeltenmeye kalkışırsa karşısında bizleri bulacaktır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize, sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına, İstanbul Aydın Üniversitesi Kulüpler Birliği ve Öğrenci Konseyi olarak, üniversitemizi bayraklarla donatacağız. Ne Mutlu Türküm Diyene!”

