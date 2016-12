15 Temmuz sonrası İAÜ Müzik Kulübü öğrencilerinin hazırlamış olduğu klip herkes tarafından beğeni ile karşılanmıştı. Tamamen öğrencilerin hazırlamış oldukları klip geçtiğimiz günlerde de bir basın lansmanı ile tanıtıldı.

Böyle bir çalışmadan dolayı üniversite olarak gurur duyduklarını söyleyen Dr. Mustafa Aydın aynı zamanda, “Nadasa bırakmış olduğunuz toprağı zamanında ekmezseniz o toprak çoraklaşır. Oradan bir ürün alamazsınız. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin bekası söz konusuydu. Bu millet tarihinin hiçbir döneminde bu kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmamıştır ve bu tehlike hala devam etmektedir. Bizler Türkiye’yi yarınlara taşıyacak olan, nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını bilen insanlar yetiştirmeliyiz. Bu yüzden de toprağı sürekli canlı tutmalıyız ki oradan ürün alalım. İAÜ Müzik Kulübü öğrencilerinin yapmış olduğu çalışma da aslında o toprağı biraz daha canlandırmak, bilgilendirmek ve halkın o duygularına hitap etmektir. Bu konu sadece müzikle ilgili değildir. Sanatın bütün alanlarındaki herkesten gelecek nesillerin bu anlamda daha duyarlı olabilmeleri için sanatlarını konuşturmalarını istiyoruz. Her sanatçının kendi değerlerini bu ülkenin geleceğine aktarmalarını diliyoruz” dedi.

Sadece 15 Temmuz’un değil Türkiye ile son zamanlarda çok uğraşıldığını bu yüzden de hep birlikte daha da sağlam durulmasını gerektiğinin altını çizen Aydın halkın ve devletin artık çeşitli terör olayları ile karşı karşıya geldiğini de ifade etti. Aydın sözlerine şunları da ekledi;

“Farklı şekillerde terör olaylarına devam ediliyor”

Dr. Aydın şöyle devam etti: “Türkiye’nin bu coğrafyada süper bir güç olmasından hoşnut olmayan ve dünyayı yeniden şekillendirmek isteyen üst akıl düşünceler Türkiye’nin belini ve gücünü kırmak için bir dizi senaryolar hayata geçirmeye başladı. 15 Temmuz bunlardan sadece bir tanesiydi. 15 Temmuz’dan önce de birçok planla bizleri yıldırmaya çalışmışlardı fakat başarılı olamadılar. Çünkü kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vatanına, milletine ve bayrağına bağlı ve her daim bu ülkenin arkasında durmuştur. Türk halkı ve onun başındaki seçilmiş liderimiz topyekûn demokrasiyi ve özgürlüğü ellerinde tutmuştur. Bu yüzden de Türkiye’yi şekillendirmeye çalışan irade hezimete uğramıştır. Başaralı olamadıkları gibi 3 farklı koldan da Türkiye üzerindeki planlarına devam etmeye çalışıyorlar. Bunların ilki fiziki olarak gerçekleştikleri canlı bombalar ile halkı bıktırmak, bezdirmek, algıyı zedeletmekti, olmadı. Terör olayları ile öldüreceğiniz insan sayısı bellidir ki öldürerek insanları dize getiremezsiniz. Çünkü düşünceleri, inançları ve fikirleri öldüremezsiniz. Hemen bunun yanında sosyal medya terörünü hayata geçirdiler ki her şeyin kötüye gittiğine dair insanların üzerinde bir algı oluşturmak için. Bu sayede de halkı En son olarak da ekonomik anlamda bir terör eylemini hayata geçirmeye çalıştılar. Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek, halkı fakirliğe mahkûm etmek, Türkiye’nin hem içerdeki hem de dışardaki sermayenin kaçışını sağlamak için bir çalışma içine girdiler. Umutsuzluğa düşürmek istiyorlardı. Burada da istedikleri sonuçları elde edemeyeceklerinin farkındalar. Çünkü halk, topyekûn kendi Türk lirasına, ekonomisine, değerlerine ve liderine kulak vererek çok istikrarlı bir şekilde tavrını koydu. Halk kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sonuç olarak her ne olursa olsun asla başarılı olamayacaklar.”

“15 Temmuz Ruhunu kalıcı kılmak istedik”

İAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi aynı zamanda da okulun Müzik Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Raşit Kılıç da hazırlamış oldukları klip ile ilgili olarak, “15 Temmuz’dan önce bu ülkedeki kimsenin, tek bir amaç, tek bir dava ya da ortak bir şeyi savunmak için sokağa çıktığını görmedim. Her zaman fikir ayrılıkları oldu. Herkes herkesi eleştirebildi. Ancak 15 Temmuz gecesinde herkes tek bir amaç için vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için yani tek bir amaç için dışarıdaydı. Müzik kulübü olarak da bu ruhun devamlılığını sağlayabilmek ve bu birleştirici gücün kalıcılığı için böyle bir çalışma yapmayı uygun gördük. Zaten bu türküyü daha öncede seslendirmiştik. Fakat 15 Temmuz için de çok uyumlu bir türkü olduğunu anlayınca, tamamen öğrencilerden oluşan bir ekiple kliplendirip o güne özel bir çalışma yapmak istedik. Bu sebepten ötürü biz bu projede her görüşten her dilden her dinden ve her ırktan her siyasi görüşten arkadaşımızı bir araya getirdik. Bunun esas amacı her görüşten insanın beraber hala bir şeyler yapabileceğini göstermekti. Bu proje aşamasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık” diye konuştu.