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İAÜ öğrencisi şampiyonluğa kaydı!

İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ) öğrencisi milli snowboardcu Tanzer Pehlivan, Koç Spor Fest’in Kayseri ayağından 2 altın ve 1 bronz madalyayla dönerek üniversitesinin övünç vesilesi oldu.

İAÜ öğrencisi şampiyonluğa kaydı!

22 Şubat 2017 11:16
İAÜ öğrencisi şampiyonluğa kaydı! - Tıkla İzle

İAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi, milli snowboardcu Tanzer Pehlivan, bu yıl 11’incisi düzenlenen Koç Spor Fest’in ilk ayağından iki altın ve bir bronz madalyayla döndü.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı Pisti’nde düzenlenen yarışmada, snowboard büyük slalom dalında yaptığı 44,33 saniyelik derecesiyle en yakın rakibine 2,83 saniye fark atarak zirveye çıkan Pehlivan, bu derecesiyle hem Türkiye genelinde, hem de İstanbul’dan gelen üniversiteler arasında birinci olarak iki altın madalya kazandı. Pehlivan ayrıca, 19 Şubat’ta düzenlenen boardercross kategorisindeki yarışlarda da üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı. Yarışmaların ikinci ayağı 2-5 Mart 2017 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirilecek.

Üniversiteden büyük destek

Konuyla ilgili konuşan Pehlivan şunları söyledi: “Snowboard dalındaki bu başarılarımdan dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu öğrenim görüyorum. Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonaları’na katılımımız konusunda da üniversitemiz her türlü desteği sağladı. Başta Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız İsmail Çakıt olmak üzere tüm Spor Şubesi çalışanları akademik ve idari anlamda bana ve diğer sporcu arkadaşlarıma her zaman destek oldu. Bu desteklerin sonucunda da geçen sene düzenlenen Türkiye şampiyonasında okulumuza 1’incilik ve 2’ncilik derecesi getirdim. Kısa bir süre önce de, bu yıl Kazakistan’ın Almatı şehrinde 28’incisi düzenlenen Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Universiade) Türkiye’yi ve İstanbul Aydın Üniversitesini temsil ettim” şeklinde açıklamalarda bulundu.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, koç spor festivali, snowboard, spor haberleri, Tanzer Pehlivan


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