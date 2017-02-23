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İAÜ, sığınmacıların eğitimini ‘kurtarmaya’ odaklandı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) UNESCO Kültürel Diplomasi Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü’nün partner olarak dahil olduğu Uluslararası Mülteci Öğrenciler Eğitim Projesi “RESCUE”nun ilk toplantısı 14-15 Şubat’ta Roma’da gerçekleştirildi.

İAÜ, sığınmacıların eğitimini kurtarmaya odaklandı

23 Şubat 2017 15:35

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesinde, Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Eylemi kapsamında finanse edilen RESCUE (MENA Ülkelerinde Mülteci Eğitimi Desteği) Projesi’nin Başlangıç toplantısı 14-15 Şubat 2017 tarihlerinde Roma’da gerçekleştirildi.

İAÜ proje partneri

Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (UNIMED) koordinatörlüğünde yürütülen ve İstanbul Aydın Üniversitesi UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsünün partneri olduğu projenin diğer konsorsiyum ortakları Sapienza Üniversitesi (İtalya), Barselona Üniversitesi (İspanya), Berlin Teknik Üniversitesi (Almanya), Kaslık Üniversitesi (Lübnan), Lübnan Üniversitesi (Lübnan), Duhok Üniversitesi (Irak), Duhok Politeknik (Irak), AARU-Arap Üniversiteler Birliği (Ürdün), Yarmouk Üniversitesi (Ürdün), Al-Zaytoona Üniversitesi (Ürdün) ve Zarqa Üniversitesi (Ürdün) olarak açıklandı.
Proje başlangıç toplantısına ilave olarak 15 Şubat 2017’de UNIMED Merkezi’nde gerçekleştirilen ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından Suriyeli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projelerin de tanıtıldığı Avrupa ve MENA Bölgesinde Mülteciler Çalıştayı’na konuyla ilgili çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşları katıldı. 

Mülteciler için özel birim

Proje kapsamında, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yüksek oranda mülteci barındıran Lübnan, Ürdün ve Irak’ta akademik eğitimleri sekteye uğrayan üniversite çağındaki öğrencilere destek olmak amacıyla Mülteci Öğrenci Operasyonel Destek Birimleri (R-SOS) adıyla özel birimler oluşturulması planlanıyor.
İki gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, yaşanan mülteci sorununa etkin bir yanıt vermek üzere kurulması öngörülen Mülteci Öğrenci Operasyonel Destek Birimleri vasıtasıyla partner ülke üniversitelerinin nasıl destekleneceğini tartıştı. Suriye’den gelen öğrencilerin bazı durumlarda diğer öğrencilerle aynı koşullarda standart müfredata erişimleri sağlanarak, bazı durumlarda ise istihdama yönelik temel beceriler edinecekleri özel eğitimler sunularak akademik eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak bu birimlerin kuruluşu ve faaliyete geçmesi noktasında Berlin Teknik Üniversitesi Ürdün’deki Üniversiteleri, Barselona Üniversitesi Kuzey Irak’taki Üniversiteleri, İstanbul Aydın Üniversitesi ise Lübnan üniversitelerini destekleyecek.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Sığınmacıların eğitimini


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