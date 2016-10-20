Yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba diyen İAÜ’nün açılış töreni İAÜ Florya Kampüsü’nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Esenler Milli Eğitim Müdürü Bayram Ercan, üniversitenin akademik camiası ve birçok öğrencinin katıldığı programın açılış konuşmalarını sırasıyla İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Konuşmalarının ardından ilk dersin verilmesiyle birlikte İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı öğrencilerinin yapmış olduğu “Sevdamız Karadeniz” adlı defile ile devam eden açılışta yöresel Karadeniz türküleri eşliğinde sahneye gelen horon ekibi katılımcıların beğenisini kazandı.

Açılış konuşmasında yeni bir akademik yıl için İAÜ’ye başarılar dileyen Bakan İsmet Yılmaz konuşmasının devamında, “Aydınlık bir gelecek için yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi adını kısa zamanda kabul ettirmiş en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olma başarısını göstermiştedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Aynı zamanda eğitim alanında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan İsmet Yılmaz, “Yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu oluşturacağız. Eğitim öğretimde iç ve dış kalite sistemi olmasını, bağımsız dış değerlendirme kurumları tarafından değerlendirilmesini, bir akreditasyon değerlendirme sistemine sahip olmasını istiyoruz. 5 yılda bir yıl üniversitelerimiz dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yükseköğretime geçiş sınavlarını da yılda birden çok yapacağız. Üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BİR ÜLKENİN EĞİTİME AYIRDIĞI BÜTÇE O ÜLKENİN EĞİTİME NE KADAR ÖNEM VERDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR”

Bütçe olarak eğitime verdikleri payın çok fazla olduğunu ve bunun da gerekli olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bir ülkenin eğitime ayırdığı bütçe o ülkenin eğitime ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Eğitimli insanla ülkenizi daha iyi savunursunuz. 2002-2003 eğitim yılında derslik sayısı 379 bindi. Bugün derslik sayısı 671 binin üstünde. Bu sayı da her gün artıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002-2003 öğretim yılında ilköğretim 36 iken, bugün 25. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Şimdi herhâlde 75 kişilik sınıf yoktur. Bir sınıfa girdiğinde öğretmen her öğrenciye bir dakika ayırmak istese öğrenci başına bir dakika düşer mi? 75 kişinin olduğu yerde eğitim veremezdiniz” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTELER İÇİN ÖZGÜR BİR ORTAM ŞART”

Açılış töreninden önce yeni akademik yıl için bütün eğitim camiasına başarılar dileyen Dr. Mustafa Aydın da, “Bu bizim üniversite olarak 16. akademik yılı açılışımız. Yeni bir akademik yıla daha giriyoruz. Üniversiteler ülkelerin beyinleri görevindedirler. Bu beyinler ülkeleri yarınlara ve yarından sonralara taşırlar. Tabi bunun için de olmazsa olmaz şey akademik camianın kesinlikle özgür bir ortama sahip olmasıdır. Özgür bir ortamda bilim ve teknoloji üretmek akademik ve iş dünyasına hizmet etmek üniversitelerin en önemli görevlerindendir. Fakat kesinlikle bu özgürlük anlayışı, devletin parçalanması ve terörist eylemlere destek vermek için kullanılmamalıdır. Maalesef günümüzde akademik özgürlük adı altında bir kısım insanlarımız terörist eylemlere destek vermişler ve bu ülkenin bölünmesi için de çaba göstermişlerdir. Onun için biz Türkiye’deki üniversiteler olarak ilmi ve bilimi öncelikle demokrasiyi, özgürlüğü, ülkenin birlik ve beraberliğini ortaya koymak ve o birlik beraberliğe destek vermek maksadıyla oluşan yeşeren olumlu ortamlar olarak değerlendiriyoruz. Bugün ben bu vesileyle Türk eğitim camiasına hayırlı bir yıl diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

