Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı törene aynı zamanda İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, dekanlar ve öğretim görevlileri de katıldı. Florya Kampüsü’nde gerçekleşen törende, açılış konuşmalarının ardından İAÜ Müzik Grubu “Bu Kalp Seni Unutur mu” adlı mini konser de verdi. Aynı zamanda 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla Atatürk fotoğraf ve dönemin gazetelerinden oluşan sergi öğrencilerle buluştu.

“SADECE 10 KASIM’DA DEĞİL BİR ÖMÜR BU RUHU TAŞIMAMIZ LAZIM”

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bu toprakları bize tekrar vatan yapan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını öncelikle saygıyla yâd ediyoruz” diyen İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın 10 Kasım ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etti. Mustafa Aydın aynı zamanda , “Bir kez daha cumhuriyet ruhunu, bir kez daha demokratik yürüyüşümüzü tam bağımsız bir Türkiye’yi tekrar hatırlıyoruz. Atatürk’ü veya Atatürk’ün ilkelerini, Atatürk’ün ortaya koymuş olduğu duruşu sadece 10 Kasım ile değil aslında bir ömür boyu yaşamamız, hissetmemiz ve gelecek nesile bunu aktarmamız lazım” dedi.

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın sözlerine şu şekilde devam etti;

“ATALARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

“Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan, 1071 Malazgirt Alpaslan’la beraber başlayan yürüyüş, bugün 2016 Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devam ediyor. Aradaki bütün liderlerimiz, padişahlarımız, bütün sultanlarımız bu vatan ve bizler için emek vermişlerdir. Aramıza nifak sokmadan hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Hepsini aynı sevgiyle değerlendirmemiz lazım. İnsanları sadece bir yönüyle değerlendirip bu şekilde gelecek nesile aktarmamız doğru değildir. Atalarımıza sahip çıkmamız lazım. Özellikle 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasından sonra bu halkın yeniden uyanması ve diriliş içerisinde atalarına daha çok sahip çıkması ve daha da birlik için de ileriye doğru koşması gerekir. İşte Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde bu ruh ile ileriye gitmemiz, Çanakkale, Yemen ve Trablusgarp ruhunu yeniden aramızda yaymalıyız diye düşünüyorum.”

